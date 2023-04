Wegen Missbrauchs: Bewährungsstrafe für Gemeindereferenten

Weil ein ehemaliger katholischer Gemeindereferent eine junge Frau vergewaltigt hatte, ist er am Dienstag vom Landgericht Traunstein zu einem Jahr und zehn Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Die Strafe wurde nach einem Geständnis und einem Täter-Opfer-Ausgleich für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der Angeklagte hat inzwischen 10.000 Euro Schmerzensgeld an die Geschädigte gezahlt und zugesagt, keinerlei Kontakt mehr zu ihr aufzunehmen.

Gemeindereferent legte vorab schon Geständnis ab

Der 37-Jährige Angeklagte, der aus der Oberpfalz stammt, musste sich wegen sexuellen Missbrauchs, Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung gerichtlich verantworten. Im Jahr 2016 war er als Gemeindereferent in Rosenheim tätig und dort in mehreren Pfarreien für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig. Dort lernte er auch sein minderjähriges Opfer kennen, das seit seinem 12. Lebensjahr an Depressionen litt. Offenbar mit anfänglicher Zustimmung der Eltern traf sich das Mädchen eine Zeit lang regelmäßig mit dem Jugendseelsorger, der seine Hilfe angeboten hatte. Als es schon damals zu sexuellen Kontakten kam, wurde der Kontakt von den Eltern des Mädchens unterbunden. In ihrer Urteilsbegründung sprach die Richterin von einer "toxischen Beziehung".

2018 soll der Mann den Kontakt mit der nun volljährigen Geschädigten wieder aufgenommen haben. Laut Anklage fesselte der Gemeindereferent die junge Frau wenig später in einem Münchner Hotel und vergewaltigte sie brutal.

Einigung der beiden Prozessparteien im Vorfeld

Vor der Verhandlung einigten sich die beiden Prozessparteien, dass dem angeklagten Familienvater eine Strafe von von anderthalb bis höchstens zwei Jahren auf Bewährung droht, wenn er der jungen Frau durch sein Geständnis die Aussage vor Gericht erspart. Im Rahmen einer Verfahrensabsprache ließ die Anklage weitere Vorwürfe fallen, darunter den des sexuellen Missbrauchs einer Schutzbefohlenen. Teil der Vereinbarung war auch die Zahlung von 10.000 Euro Schmerzensgeld im Rahmen eines "Täter-Opfer-Ausgleichs".