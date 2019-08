Wegen Millionen-Defizit: Chef der Kliniken an der Paar entlassen

Der Landkreis Aichach-Friedberg entlässt den Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, Krzysztof Kazmierczak. Grund ist das von der Geschäftsführung prognostizierte Defizit von gut 30 Millionen Euro für die nächsten drei Jahre.

Landkreis sieht sich überfordert

Man sei sich einig, dass der vom Geschäftsführer vorgelegte Finanzplan den Landkreis finanziell komplett überfordern würde, hieß es in der Presseerklärung. Es gebe auch keine Vorschläge für zukunftsfähige Ideen und Strategien zur effektiven Reduzierung des prognostizierten Defizits, die in den Gremien Akzeptanz fänden.

Zwei Übergangs-Chefs

Kazmierczak wird zum 1. September freigestellt, übergangsweise übernehmen Georg Großhauser und Peter Schiele die Geschäftsführung, bis ein neuer Geschäftsführer gefunden ist. Großhauser ist im Aichacher Landratsamt für die Kliniken zuständig, Schiele ist Chef der Service- Dienstleistungsgesellschaft Wittelsbacher Land, die die Krankenhäuser beliefert, und war jahrelang kaufmännischer Direktor der Kliniken an der Paar.

"Mit ihren Kompetenzen und kommunikativen Fähigkeiten ist es ihnen zuzutrauen, zunehmend wertschätzende Gemeinsamkeit und damit Arbeitsplatz-Zufriedenheit für die Mitarbeiter herzustellen", so der Ältestenrat. Das ist auch als Kritik am Führungsstil Kazmierczaks zu verstehen.

Beide Standorte sollen erhalten bleiben

Der Ältestenrat sprach sich in seiner Sitzung ausdrücklich für den Erhalt der beiden Standorte Aichach und Friedberg aus. Man wolle "beide Standorte in kommunaler Hand für die Grund- und Regelversorgung der Menschen im Wittelsbacher Land dauerhaft (…) sichern - entgegen den aktuellen Tendenzen der Bundespolitik".

Wirbel um Geburtsstation

Der Landkreis Aichach-Friedberg unterhält mit den Krankenhäusern in Aichach und Friedberg zwei vom Landkreis finanzierte Krankenhäuser, die sich aber in ihren Leistungen spezialisieren sollen. Zuletzt hatte das Krankenhaus in Aichach Schlagzeilen gemacht, weil die neu eingerichtete Geburtsstation gar nicht erst eröffnet wurde.