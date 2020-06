Wegen Landtags-Beschluss: Windkraftanlage vor dem Aus

Der Wirtschaftsausschuss des Bayerischen Landtags hat bei seiner Sitzung am Donnerstag mehrheitlich abgelehnt, dass im Bau befindliche Windkraftanlagen fertiggestellt und ans Netz gehen können, wenn sie technisch verändert werden. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Annette Kraft, sagte auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks, sie sei über die Entscheidung tief enttäuscht.

Betroffen ist unter anderem eine vierköpfige Investorengruppe aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld, die zwischen Wülfershausen und Wargolshausen 13 Windkraftanlagen bauen will. Es stehen bereits zehn hohe Beton-Fundamente für die Windräder. Bei einem nötigen Rückbau der unfertigen Windkraftanlage würde für sie nach Angaben der Investorengruppe ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstehen.

Sechs Millionen bereits investiert

Harald Schwarz, einer der Investoren, zeigte sich im BR-Gespräch "maßlos enttäuscht". Laut Schwarz hätte die Investorengruppe die Genehmigung, alte Nordex-Windkraftanlagen aufzustellen. Die Investoren wollten jedoch erreichen, dass sie leisere, leistungsfähigere und kleinere Anlagen von Enercon bauen dürfen: Die Investorengruppe hat nach der ersten Genehmigung den Anlagentyp zu Enercon gewechselt. Der Antrag für die Genehmigung des neuen Typs läuft. Da aber der Vogelschutzverband vor dem Verwaltungsgericht Würzburg gegen die leisere Anlage klagt, ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen. Bislang haben die Investoren rund sechs Millionen Euro für Zufahrtswege und Fundamentarbeiten ausgegeben. Insgesamt ist eine Investition zwischen 40 und 45 Millionen Euro geplant.

Endgültige Entscheidung offenbar in 14 Tagen

Die endgültige Entscheidung über eine Änderung des Baugesetzes wird der Bayerische Landtag mit seiner zweiten und dritten Lesung in möglicherweise 14 Tagen fällen. Es ging darum, ob Windkraftanlagen, die vor Inkrafttreten der 10-H-Regel geplant und dann aus technischen Gründen verändert werden mussten, weitergebaut und in Betrieb genommen werden können oder nicht. Nach dem derzeitigen Stand des von der CSU unterstützten Gesetzesentwurfs dürfen nur die Windräder bleiben, die bereits jetzt fertiggestellt sind.

Bayernweit 30 Windräder betroffen

Die Grünen und die SPD möchten das ändern. Sie beantragten, dass auch solche Projekte fertiggestellt werden dürfen, deren Bau bereits begonnen wurde. Aus Sicht von Grünen und SPD müssten sich die Investoren darauf verlassen können, denn beispielsweise geänderte Rotortypen sind in der Regel leiser und leistungsfähiger. Bayernweit geht es um rund 30 Windräder, die – tritt das Gesetz unverändert in Kraft – nicht mehr gebaut werden dürften. Darunter gehören in Unterfranken neben den 13 Anlagen bei Wülfershausen auch zwei Windräder bei Erlenbach im Landkreis Main-Spessart.

💡 Was ist die 10-H-Regel?

Die 2014 ins Leben gerufene sogenannte 10-H-Regelung schreibt einen Mindestabstand zwischen Windrädern und Wohnhäusern vor. Demnach muss der Abstand eines Windrads zur nächsten Siedlung mindestens das Zehnfache ("10H") der Bauhöhe betragen, wobei Gemeinden eine Abweichung von der Regel beschließen können. Bei 200-Meter-Windkraftanlagen sind das also zwei Kilometer.

Der bayerische Verfassungsgerichtshof hat im Mai 2016 entschieden, dass die Abstandsregel rechtmäßig ist. Der Ausbau der Windkraft ist durch sie allerdings jäh gestoppt worden. Dem Landesverband Erneuerbare Energien zufolge seien in Bayern vor Inkrafttreten der 10-H-Regel noch 150 Windräder im Jahr errichtet worden - zwei pro Landkreis. Seither hat es nur noch eine Handvoll Projekte gegeben.

