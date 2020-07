Wegen Kriegsverbrecher Jodl: Landtag diskutiert neues Grabrecht

Anlass für den Vorstoß der Sozialdemokraten ist der Streit um das Grab des Kriegsverbrechers Alfred Jodl auf der Fraueninsel im Chiemsee. Um den seit Jahren umstrittenen Gedenkstein für den verurteilten Nazi-Kriegsverbrecher Alfred Jodl endlich beseitigen zu können, will die SPD-Fraktion das bayerische Bestattungsgesetz ändern, so der SPD-Abgeordnete Florian von Brunn. Für ihn ist es unsäglich, dass diese Pilgerstätte für Neonazis aus rechtlichen Gründen bislang nicht vom Friedhof auf der Fraueninsel im Chiemsee entfernt werden durfte.

CSU will kein öffentliches Gedenken für Kriegsverbrecher

Mit einer Gesetzesänderung will die SPD es Gemeinden und anderen Friedhofsbetreibern künftig ermöglichen, Gedenksteine für verurteilte NS-Kriegsverbrecher generell zu verbieten. Das soll dann auch für den Gedenkstein des Kriegsverbrechers Jodl gelten. Die CSU hat bereits angekündigt, den Vorschlag der Opposition wohlwollend zu prüfen. Auch die CSU sei strikt gegen ein öffentliches Gedenken von Kriegsverbrechern, sagte deren kommunalpolitischer Sprecher im Landtag, Manfred Ländner. Er begrüßte es außerdem, dass die Kommunen mit im Boot seien. Schließlich lägen die Friedhöfe in der Verantwortung der Gemeinden, so Ländner.

Asche des Kriegsverbrechers verstreut

Alfred Jodl war Wehrmachtsoffizier und wurde nach den Nürnberger Prozessen als Nazi-Kriegsverbrecher hingerichtet. Seine Asche wurde verstreut, in dem Grab auf der Fraueninsel sind seine beiden Ehefrauen begraben. Für Jodl ist allerdings ein Gedenkkreuz angebracht. Um das Grab gibt es seit Jahren Streit, im Oktober 2018 hatte sich die Familie mit der Gemeinde darauf geeinigt, den Namen Jodls auf der Gedenkstätte mit einer Platte zu verdecken, die nur noch die Inschrift Familie Jodl trägt.