Wegen Klimawandel: Wald bei Rothenbuch wird umgebaut

Trockenheit und Hitze schwächen viele Bäume in Unterfranken. Das hat der Waldzustandsbericht vor ein paar Wochen gezeigt. Schädlinge, wie der Borkenkäfer haben leichtes Spiel. Vor allem die Fichte leidet unter der Klimaveränderung der vergangenen Jahre. Fichten vertragen Trockenheit und Hitze nicht. Dadurch bilden sie kein Baumharz, das den Borkenkäfer sonst abwehren würde. Die Förster müssen die Wälder deswegen umbauen. In Rothenbuch im Spessart setzt Forstbetriebsleiter Florian Vogel auf Mischwald.

Das Zauberwort : Artenvielfalt

Der Waldumbau in Rothenbuch hat schon vor Jahren begonnen. Das Thema Klimawandel ist nicht neu. Das Waldgebiet, für das Florian Vogel von den Bayerischen Staatsforsten zuständig ist, umfasst 17.000 Hektar. Alleine heuer müssen 33 Hektar neu aufgeforstet werden. Wo vorher Fichten standen, pflanzen Waldarbeiter Bäume, die mit den veränderten klimatischen Bedingungen besser klarkommen. Dabei setzen Förster auf Artenvielfalt. Heimische Bäume kommen da genauso ins Spiel, wie mediterrane Pflanzen, aber auch Bäume aus kühleren Regionen Europas.

Eiche hat im Spessart lange Tradition

Die Eiche spielt im Rothenbucher Forst eine große Rolle. Forstbetriebsleiter Vogel erklärt im BR24-Gespräch: "Die Eicheln kommen aus den eigenen Beständen im Spessart. Die Eiche kommt optimal mit der Klimaveränderung zurecht und das Holz ist wertvoll." Rund um Rothenbuch hat die Eiche außerdem Tradition. Dort wächst der älteste Eichenbestand Bayerns: Angelegt zur Zeit der Französischen Revolution im Jahr 1796.

Esskastanie derzeit heißbegehrt

Die Förster setzen außerdem auf Baumarten, die sonst im Mittelmeerraum heimisch sind. In Rothenbuch wurden vergangene Woche rund 300 Esskastanien gesetzt. Eigentlich waren 1.000 Pflanzen bestellt. Weil die Esskastanie derzeit aber sehr gefragt ist in deutschen Wäldern, fiel die Lieferung kleiner aus. Das sei aber kein Problem, so Vogel, der Rest der Fläche werde nächstes Jahr mit Buchen aufgefüllt. Auch mediterrane Douglasien kommen zum Einsatz. Auch Tannen aus Georgien: Dort seien die klimatischen Bedingungen ähnlich wie in Deutschland, so Vogel.

"Den Waldumbau müssen mehrere Generationen hinbekommen"

Forstbetriebsleiter Florian Vogel spricht beim Waldumbau von einer Mammutaufgabe. "Das ist keine Sache, die eine Generation schafft, das müssen mehrere Generationen hinbekommen." Unter dem Motto "Klimawald" hat der Freistaat Bayern ein Förderprogramm aufgelegt, auch für private Waldbesitzer. Das Ziel: Bis 2030 sollen die Wälder bayernweit für den Klimawandel gerüstet und umgebaut sein.