Wegen Kanzler und Fraktion: Michael Busch verlässt SPD

Ein Rückschlag für das Bemühen von Fraktionschef Florian von Brunn: Ein Jahr vor der Landtagswahl verliert er ein Fraktionsmitglied. Michael Busch hat heute bestätigt, dass er Partei und Landtagsfraktion verlasse. In seinem Austrittsschreiben, das BR24 exklusiv vorliegt und von Busch mittlerweile auch auf seinem Facebook-Account geteilt wurde, schreibt der Abgeordnete: Es sei "eine Entscheidung, die ich allerdings lange und wohl überlegt treffen musste, um mir selbst treu zu bleiben". Busch zeigt sich enttäuscht von seiner eigenen Partei, insbesondere Bundeskanzler Olaf Scholz.

Enttäuscht von Bundeskanzler Olaf Scholz

"Ich erwartete vom Bundeskanzler Führungsstärke", schreibt Busch, "Ich erwartete, dass der Bundeskanzler bzw. die Bundesregierung alle demokratischen Parteien (damit meine ich ausdrücklich nicht die AfD) ins Boot sowie die Länder - wir sind nun einmal ein föderaler Staat - an einen Tisch holt, um gemeinsam Lösungen zu finden." Kritisch sieht der Mandatsträger aus Coburg ferner die Personalauswahl für die Bundesministerien.

Seitenhieb in Richtung Verteidigungsministerin Lambrecht

Die Auswahl müsse sich am Bedarf und nicht nach Quoten ausrichten, so Busch, und fügt an: "Besonders mache ich das an der Besetzung des Verteidigungsministeriums fest." Auch den Politikstil des bayerischen Ministerpräsidenten, der nicht an guten Lösungen interessiert sei, lehnt der Ex-SPD-Politiker ab. Aber auch mit der eigenen Fraktionsführung rechnet Busch ab.

Die Mehrheit der Fraktion habe "keinerlei Willen, irgendetwas in Strategie, Organisation und Arbeitsweise verändern zu wollen", so Busch, "sondern im Gegenteil Selbstbeweihräucherung anstatt Selbstkritik und ein "Weiter so" anstatt "Neues wagen". Mit diesen Zeilen macht Busch deutlich, dass der interne Konflikt in der Fraktion vom Vorstand offensichtlich nicht befriedet werden konnte.

Nachfolger in Coburg steht schon länger fest

Michael Busch sitzt seit 2018 für den Stimmkreis Coburg im Landtag, davor war er zehn Jahre Landrat im Landkreis Coburg. In seinem Stimmkreis gibt es mit Stefan Sauerteig bereits einen Nachfolger für die Landtags-Kandidatur. Diesen hatte Busch selbst vorgeschlagen, nachdem er bekannt gegeben hatte, nicht erneut zu kandidieren.

Mit seinem Weggang hat die SPD-Fraktion nur noch 21 Abgeordnete. Die Fraktion bestätigt den Austritt und schreibt auf BR-Anfrage: "Die SPD-Landtagsfraktion respektiert und bedauert diesen Schritt und wünscht Michael Busch für seine Zukunft alles Gute".