Wegen Judenvergleich: Grünen-Stadtrat legt Mandat nieder

Der Münchner Grünen-Stadtrat Bernd Schreyer hat sein Mandat niedergelegt und um Entschuldigung gebeten. Das geht aus einer Pressemeldung der Grünen Rathausfraktion hervor. Schreyer hatte am Sonntag in zwei Tweets die seiner Meinung nach scharfe Kritik an den Grünen mit der Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus gleichgesetzt.

Schreyer hatte in dem nun gelöschten Tweet geschrieben: "Obwohl es nie ein Heizungsverbot gab, ist es gelungen so gegen Grüne aufzuwiegeln, als seien sie d. 'neuen Juden', die 'ausgemerzt' werden müssen, um Deutschland wieder alles Glück und Wohlstand zu bringen."

Schreyer: Wollte nie einen Vergleich mit dem Holocaust

In der Pressemitteilung der Grünen entschuldigte sich Schreyer nun für den Tweet, dessen "schreckliche Bedeutung" ihm erst später klargeworden sei. Er habe niemals einen Vergleich mit dem Holocaust zum Ausdruck bringen wollen. 40 Jahre habe er bei den Grünen und vorher in der APO immer gegen Faschismus, Antisemitismus, Sexismus und für eine bunte demokratische Gesellschaft gekämpft, so Schreyer.

Auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Münchner Rathaus Mona Fuchs distanziert sich in der Pressemitteilung stellvertretend für ihre Fraktion von dem Tweet: "Wir verurteilen jede Form der Relativierung der Shoa aufs Schärfste." Der Rücktritt von Bernd Schreyer sei die richtige Entscheidung, so Fuchs.