Wegen hoher Spritpreise? Mehrere Fälle von Dieseldiebstahl

In mindestens drei Fällen haben sich in den vergangenen Tagen in Niederbayern und der Oberpfalz unbekannte Diebe Dieselkraftstoff nicht an der Tankstelle besorgt, sondern zum Beispiel aus geparkten Lastwagen. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt.

Mehrere Fälle in der Region

Den Angaben zufolge wurde zwischen Donnerstag und Samstag in Straubing, Mintraching (Landkreis Regensburg) und Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) Diesel gestohlen.

In Straubing wurde von einem abgestellten Lastwagen Kraftstoff abgezapft. Außerdem wurde die Plane des Aufliegers aufgeschlitzt. Der Gesamtschaden: rund 800 Euro. In Pfarrkirchen wurde Diesel aus Baumaschinen gestohlen, die auf einem geparkten Anhänger standen. Und in Mintraching zapfte ein Unbekannter etwa 400 Liter Diesel von einem geparkten Lastwagen ab.

Zusammenhang mit hohen Spritpreisen nicht belegt

Ob es dabei einen direkten Zusammenhang zu den zuletzt wegen des Ukraine-Kriegs stark gestiegenen Spritpreisen gibt, konnte die Polizei nicht sagen. Ein Polizist in Neutraubling betonte, bisher sei zwar keine Häufung wahrzunehmen. Jedoch befürchte er, dass dies in Zukunft der Fall sein könne.

Aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine hatten die Spritpreise in der vergangenen Woche extrem zugelegt. Der Dieselpreis kletterte deutlich über die Marke von zwei Euro pro Liter. Zuletzt waren sie wieder leicht abgesunken, wie der ADAC am Samstag berichtete.

Erwischten Dieben drohen mindestens Geldstrafen

Dieseldiebe werden nur selten erwischt. In diesem Fall drohen aber mindestens Geldstrafen, in schweren Fällen - zum Beispiel bei mehreren erwiesenen Diebstählen - ist Juristen zufolge auch eine Freiheitsstrafe möglich.