Wegen hoher Spritpreise? 900 Liter Diesel nahe Bamberg abgesaugt

Bislang unbekannte Täter haben auf einem Parkplatz auf der A70 bei Bamberg rund 900 Liter Diesel geklaut. Wie die Polizei mitteilt, wurden zunächst die Tankverschlüsse von zwei Lkw aufgehebelt.

Diesel im Wert von 1.800 Euro abgesaugt

Danach saugten die Täter auf dem Parkplatz "Giechburgblick-Nord" den Kraftstoff im Wert von etwa 1.800 Euro ab. Die Autobahnpolizei Bamberg sucht deshalb Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall in der Nacht auf Samstag geben können.

Auch interessant: Mehr Fälle von Spritdiebstahl und Tankbetrug in Bayern

Hohe Spritpreise führen zu Diebstählen und Tankbetrug

In vielen Regionen Bayerns sei es zuletzt vermehrt zu Spritdiebstahl und Tankbetrügereien gekommen. So habe es beispielsweise in Mittelfranken im März eine siebenfache Fallsteigerung von Spritdiebstählen im Vergleich zum März 2021 gegeben, erklärte ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage. Auch beim Tankbetrug seien die Zahlen deutlich angestiegen. Die Steigerungen stünden offenbar im Zusammenhang mit den gestiegenen Spritpreisen, heißt es vonseiten der Polizei.

Preissteigerungen höher als während der Ölkrisen

Die aktuellen Preissteigerungen an der Zapfsäule sind vergleichbar mit früheren Krisen - jedoch war der Anstieg noch nie so stark wie jetzt vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Das hat das Statistische Bundesamt in einer Analyse der Preisentwicklung für Erdöl und Mineralölprodukte sowie Erdgas in den vergangenen 50 Jahren ergeben. Das Fazit: Die Preise stiegen zuletzt stärker als während der beiden Ölkrisen 1973/1974 und 1979/1980 sowie der Finanzmarktkrise 2008/2009.