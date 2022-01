Wegen hoher Corona-Inzidenz: Keine Gegendemos mehr in Bayreuth

In Bayreuth wird es bis auf Weiteres keine Gegendemonstrationen zu den Protestzügen der Corona-Maßnahmengegner mehr geben. Wie der Kreisverband "Die Linke", der die Veranstaltungen unter anderem organisiert, mitgeteilt hat, liege das an den hohen Infektionszahlen in der Stadt. Bayreuth weist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) seit Tagen die höchste Inzidenz in Oberfranken auf. Aktuell liegt sie bei über 1.400.

Bayreuth: Online-Veranstaltungen statt Gegendemos

"Wir haben uns entschlossen, die weiteren Gegendemos abzusagen, weil eine Inzidenz von über 1.000 für uns eine Grenze ist, die Kundgebungen auch im Freien nicht mehr zulässt", so der Veranstalter.