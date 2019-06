Wegen Hitze: Veranstaltungen in Franken abgesagt oder angepasst

Der Streetsoccer Cup in Nürnberg wird nur am Samstag stattfinden. Den Termin am Sonntag haben die Veranstalter aufgrund von vorhergesagten Temperaturrekorden abgesagt. Alle für Sonntag angemeldeten Teams haben die Möglichkeit, auf Termine am 6. und 7. Juli auszuweichen.

Fußballturnier und Radelaktion abgesagt

Auch das Fußballturnier des SV Bütthard und die Eröffnungsaktion zum Stadtradeln in Fürth wurden aufgrund der gesundheitlichen Risiken durch die Hitze abgesagt. Das Stadtradeln selbst findet aber wie geplant vom 30. Juni bis zum 20. Juli statt.

Wegen hoher Waldbrandgefahr: Johannisfeuer "light"

Wegen der erhöhten Waldbrandgefahr finden außerdem einige der Johannisfeuer in der fränkischen Schweiz nur in einer abgespeckten Version statt. Betroffen davon sind die Johannisfeuer in der Gemeinde Gössweinstein (in Wichsenstein, Moschreuth, Etzdorf und Wölm) sowie in Reuth, wo die Gemeinde nach eigenen Angaben ohne Feuer feiern möchte. Die Freiwillige Feuerwehr Forchheim feiert diesmal nur mit einem Feuer in einer Feuertonne. Und das Johannisfeuer in Kirchehrenbach wurde gleich ganz abgesagt.

Ausreichend Schattenplätze und viele Getränke

Viele Außen- und Sportveranstaltungen finden aber trotz der angekündigten Hitze wie geplant statt. Bei sportlichen Veranstaltungen wie dem Seifenkistenrennen in Nürnberg, dem Pokalspringen am Ochsenkopf oder dem Streetball-Turnier in Ansbach wollen die Ausrichter aber vermehrt auf ausreichend Schattenplätze und Getränke achten.