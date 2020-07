vor 9 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Wegen herrenlosem Fahrrad: Große Suchaktion in Eltersdorf

Großeinsatz in Erlangen: Zahlreiche Einsatzkräfte haben am Freitagabend an einem Weiher im Ortsteil Eltersdorf nach einem vermissten Kind gesucht. Passanten hatten am Ufer des Gewässers ein herrenloses Kinderfahrrad stehen sehen.