Wegen Glatteis: Unterrichtsende in Oberfranken um 13 Uhr

Anders als in den meisten anderen bayerischen Regierungsbezirken fällt in Oberfranken der Unterricht am Mittwochvormittag nicht aus.

Ab spätestens 13 Uhr allerdings bleiben wegen des erwarteten extremen Glatteises alle Schulen geschlossen. Das meldet das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus.

Schulen in Oberfranken bieten Notgruppen an

Auch die Nachmittagsbetreuung entfällt. Für Kinder, die am Nachmittag nicht zu Hause betreut werden können, sollen an den Schulen Notgruppen eingerichtet werden. Ob die Schulen am Donnerstagvormittag wieder öffnen steht noch nicht fest.

Die Unwetterzentrale und der Deutsche Wetterdienst warnen für weite Teile Oberfrankens ab etwa 12 Uhr vor starken Glatteisregen und erheblicher Glättegefahr. Die Warnung gilt zunächst bis Donnerstag, 5 Uhr und für alle Höhenlagen.

Warnung vor extrem starkem Unwetter

Gleichzeitig wird vor kräftigem Schneefall gewarnt. Möglich sind demnach auch zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee. Im Norden Frankens gilt teilweise bereits eine Warnung vor "extrem starken Unwetter".