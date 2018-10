Wegen geplanter Abschiebung: Polizeieinsatz in Würzburg

Aus einem Mehrfamilienhaus im Inneren Graben sollte eine russische Asylbewerberfamilie im Rahmen eines Abschiebeverfahrens abgeholt und zum Flughafen gebracht werden. Gegen 7.50 Uhr fuhr ein Einsatzfahrzeug der Würzburger Polizei vor dem Haus vor, um dem zuständigen Ausländeramt Amtshilfe zu leisten.

Offenbar spontane Proteste gegen Abschiebung

Noch während die Polizisten den Fall abklärten, versammelte sich eine größere Personengruppe aus Anwohnern und der Antifa-Szene um das geparkte Dienstfahrzeug. Aus der Spontanversammlung heraus wurde lautstark gegen die geplante Maßnahme protestiert. Die Demonstration löste sich auf, nachdem die Polizei bekannt gab, eine Abschiebung der Familie derzeit aus logistischen Gründen nicht durchführen zu könne.

Sohn der Familie nur schwer transportfähig

Wie aus dem Kreis der Protestierenden zu erfahren war, hat die betroffene Familie, die vor sechs Jahren aus Tschetschenien floh, einen 17-jährigen Sohn, der schon seit frühester Kindheit an den Rollstuhl gefesselt ist und in Deutschland bereits mehrfach operiert wurde. Lukas Ziegler, Flüchtlingspate des Sohnes, sagte BR24, der Betroffene sei dringend auf medizinische Versorgung angewiesen, die in seinem Heimatland kaum gewährleistet wäre. Dass die Familie trotzdem einen Abschiebebescheid bekam, kritisieren er und weitere Protestierende scharf.