Wegen Geflügelpest: Stallpflicht nun in fast ganz Unterfranken

Es ist eine Vorsichtsmaßnahme wegen der hochansteckenden Geflügelpest: Ab Mitte der Woche gilt in fast ganz Unterfranken Stallpflicht für Geflügel. In den Landkreisen Haßberge, Schweinfurt und Würzburg herrscht schon länger Stallpflicht. Hinzugekommen sind nun die Landkreise Main-Spessart, Kitzingen und Miltenberg sowie einzelne Gemeinden in den Landkreisen Aschaffenburg, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen.

Veterinärämter befürchten Ausbreitung der Vogelgrippe

Sämtliches Geflügel muss entweder in geschlossenen Ställen bleiben oder so untergebracht werden, dass der Unterstand von oben abgedeckt ist und Wildvögel auch seitlich nicht eindringen können. Ausführliche Hinweise über die aktuellen Hygienevorschriften gibt es in den jeweiligen Amtsblättern.

Derzeit treten in Bayern immer wieder Fälle der Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, auf. Veterinärämter befürchten daher, dass sich das Infektionsgeschehen weiter ausbreitet. Bislang habe es vier amtlich festgestellte Ausbrüche in Hausgeflügelbeständen gegeben. In der vergangene Woche war ein kleiner Hausgeflügelbestand im Landkreis Würzburg betroffen.

Wohl große Ansteckungsgefahr für Hausgeflügel

Experten des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gehen aufgrund einer aktuellen Risikoeinschätzung von einer sehr großen Ansteckungsgefahr für Hausgeflügel in und um festgelegte Risikogebiete aus. In diesen Risikogebieten wurden die meisten der positiv getesteten Wildvögel entlang von Fließgewässen, größeren Seen sowie in Vogelschutzgebieten gefunden.

Regeln an Risikobeurteilung angepasst

Neben solchen naturräumlichen Faktoren spielt auch die Geflügeldichte bei der Risikobeurteilung eine Rolle. Deshalb kann es auch Unterschiede zwischen Nachbarlandkreisen oder gar innerhalb der Landkreise geben. In den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld sind daher nur einzelne Gemeinden von der Stallpflicht betroffen.

Geflügelpest keine Gefahr für Menschen

Die Geflügelpest äußert sich bei Hühnervögeln etwa durch Apathie, Atemnot, Schwellungen der Kopfregion, Durchfall und durch eine erhöhte Sterblichkeit. Oft sterben die Tiere völlig unerwartet. Infizierte Wasservögel zeigen häufig keinerlei Anzeichen, übertragen die Krankheit aber auf andere Geflügelarten. Das Vogelgrippe-Virus ist nach jetzigem Kenntnisstand für den Menschen ungefährlich.