Wegen G7-Gipfel: Dienststellen fehlt ein Drittel der Polizisten

Ende Juni treffen sich auf Schloss Elmau die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industriestaaten. Mehr als 10.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus Bayern sind dann im Einsatz. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) kritisiere, dass wegen des G7-Gipfels die Dienststellen im Freistaat personell ausgedünnt sein werden, sagte DPolG-Landesvorsitzende Jürgen Köhnlein am Mittwoch im Gespräch mit dem BR.

Schon jetzt sei die Arbeitsbelastung bei der Polizei wegen der wieder stattfindenden Volksfeste und Großveranstaltungen hoch.

Überstunden und Urlaubssperre

Die fehlenden Kapazitäten müssten die daheimgebliebenen Kolleginnen und Kollegen kompensieren, so die Kritik. Ab der kommenden Woche gelte für die Polizei zudem eine Urlaubssperre. Bereits jetzt hätten sich 2,4 Millionen Überstunden der Beamten angehäuft, kritisiert der DPolG-Landesvorsitzende. Um diese Überstunden abzufeiern, könnten schon heute 1.200 Vollzeitbeschäftigte ein Jahr in den Urlaub gehen. "Durch G7 wird noch eine Spitze drauf kommen", so Landesvorsitzender Köhnlein. Schon seit Wochen sichern Beamte die Strecke vom Münchner Flughafen bis zum Tagungsort Schloss Elmau. Zehntausende Kanaldeckel werden unter anderem versiegelt.

Kosten des G7-Gipfels auf Kosten des Polizeihaushalts?

Mehr als 200 Millionen Euro wird der G7-Gipfel dem Freistaat kosten, schätzt Jürgen Köhnlein. Der Landesvorsitzende der DPolG befürchtet, dass Bayern auf der finanziellen Belastung sitzen bleibt, was auch negative Folgen für den Polizeihaushalt hätte. Teilweise ist, wie schon beim G7-Gipfel 2015, mehr als ein Drittel der Polizeibeamten aus ganz Bayern zum Schutz der Staats- und Regierungschefs nach Elmau abgeordnet, so Jürgen Köhnlein. Er fordert das Innenministerium zudem auf, die Bezahlung der Bereitschaftszeiten während des G7-Gipfels zu klären.