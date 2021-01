Wegen Fotos: Junges Pärchen bringt Züge zum Stillstand

Sie habe Bilder machen wollen, sagte die 18-Jährige laut Bundespolizei später aus. Gemeinsam mit ihrem 20-jährigen Begleiter war sie demnach am Samstagnachmittag auf der Braunauer Eisenbahnbrücke unterwegs. Der Lokführer eines Güterzuges hatte erkannt, wie die beiden auf der Brücke die Gleise überquerten. Er und der Lokführer eines Meridianzuges leiteten umgehend eine Schnellbremsung ein. Die Züge blieben im Bereich der Eisenbahnbrücke stehen.

Lokführer nimmt Verfolgung auf

Der Lokführer des Güterzuges stieg sofort aus seiner Lok und folgte den jungen Erwachsenen zu Fuß. Im Bereich der Hefner-Alteneck-Straße konnte er die beiden Verdächtigen stellen: nach Angaben der Bahnpolizei eine 18-Jährige aus Giesing und ein 20-Jähriger aus der Maxvorstadt. Der Lokführer informierte die Polizei und übergab die beiden einer Streife der Landespolizei.

Erhebliche Beeinträchtigungen im Zugverkehr

Während der Meridian seine Fahrt fortsetzen konnte, war die Bahnstrecke Richtung Ostbahnhof und nach Rosenheim längere Zeit nur einseitig befahrbar. Dadurch entstanden erhebliche Beeinträchtigungen im Schienenverkehr von und nach München.

Polizei warnt: Betreten von Gleisen verboten

Die beiden jungen Erwachsenen wurden von der Polizei belehrt. Beide erwarten nun strafrechtliche Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr.

Die Münchner Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor dem unberechtigten Betreten von Gleisen und Bahnanlagen. Auch sei es verboten, sich zu nah an Gleisen aufzuhalten. In den letzten Tagen kam es wegen Personen im Gleis wiederholt zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Landschaftsbilder oder Aufnahmen von Zügen können ebenso wie Selfies im Gleisbereich tödlich enden, sagt Wolfgang Hauner von der Bundespolizei. Wer fahrlässig handle, könne mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit einer erheblichen Geldstrafe rechnen.