10.01.2021, 12:43 Uhr

Wegen Forstarbeiten? 15.000 Fische sterben in Teich in Viechtach

In Viechtach im Landkreis Regen sind in einem Teich 15.000 Forellen gestorben. Nach ersten Informationen der Polizei könnten Forstarbeiten in der Nähe das Fischsterben verursacht haben. Die genauen Gründe sind noch unklar.