Falschparker empfängt Polizei mit einer Axt

Wegen eines falsch geparkten Fahrzeugs ist bei der Polizei in Senden ein umfangreiches Verfahren angestoßen worden, nachdem eine Wohnungsdurchsuchung eskaliert war. Wie die Polizei heute mitteilt, war bereits am Freitag gemeldet worden, dass ein Auto einen Stellplatz blockieren würde. Das Kennzeichen des Wagens galt aber für ein anderes Fahrzeug.

Polizei will die Wohnung betreten, Mann zückt eine Axt

Im Zuge der weiteren Ermittlungen genehmigte das Gericht eine Durchsuchung bei einem 58-Jährigen. Der Mann habe sich zunächst geweigert, die Wohnungstür zu öffnen. Weil Geräusche aus der Wohnung aber nahelegten, dass eine Frau in der Wohnung festgehalten und bedroht wird, forderte die Streifenbesatzung nachdrücklicher die Öffnung. Kurz bevor sich die Beamten gewaltsam Zutritt verschafften, öffnete der Tatverdächtige die Tür - mit einer Axt in der Hand.

Frau kann flüchten

Auf die Androhung, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, ging er in die Wohnung zurück, in der Zwischenzeit konnte die Frau flüchten. Der Mann begegnete den Streifenbeamten daraufhin mit einem Schraubenzieher in der Hand. Den Polizisten gelang es, den 58-Jährigen zu überwältigen und festzunehmen. Wegen psychischer Auffälligkeiten sei der Mann später in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden, heißt es im Polizeibericht. Bei dem Einsatz wurden drei Beamte leicht verletzt. Der 58-jährige Mann muss sich nun wegen Urkundenfälschung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.