Wegen "Fabienne": Bahnstrecke Dingolfing-Plattling noch gesperrt

Pendler von Niederbayern nach München müssen sich auch heute noch mit Verspätungen und Schienenersatzverkehr herumschlagen.

Sturmtief "Fabienne" sorgt noch für Sperrung

Wegen der Schäden, die das Sturmtief "Fabienne" am Sonntag angerichtet hat, ist die Bahnstrecke zwischen Dingolfing und Plattling noch immer gesperrt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, enden Züge aus Landshut in Dingolfing. Züge aus Richtung Passau enden in Plattling.

Zwischen beiden Streckenabschnitten hat die Bahn aber einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Laut Bahn ist nicht vor heute Abend (gegen 20 Uhr) mit einer Aufhebung der Sperrung zu rechnen.

Das Sturmtief "Fabienne" hatte gestern Abend im gesamten Gebiet Bäume und Zweige über mehrere Bahnstrecken geworfen.