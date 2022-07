Wegen Energiepreisen: Playmobil schließt Funpark im Winter

Der Playmobil Funpark in Zirndorf im Kreis Fürth bleibt im Winter geschlossen. Ursprünglich geplante Veranstaltungen entfallen. Der Grund liegt in den gestiegenen Heizkosten und der Unklarheit bei der Verfügbarkeit von Energie, so das Unternehmen.