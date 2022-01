Wegen eines Maskenstreits: Bedienung bespuckt und geschlagen

Ein 49-jähriger Lastwagen-Fahrer aus Osteuropa hat eine Bedienung auf dem Rasthof Aurach bespuckt und gegen den Kopf geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann am Samstagmittag (15.01.22) mit einer medizinischen Maske das Restaurant betreten, um etwas zu essen. Die 62-jährige Bedienung wies ihn daraufhin, dass er eine FFP2-Maske tragen und seinen Impfausweis vorzeigen müsse.

Maskenstreit eskaliert - Bedienung zu Boden geschlagen

Daraufhin kam es zu einem Streitgespräch. Im weiteren Verlauf bespuckte der Mann die Bedienung und versetzte ihr einen heftigen Schlag gegen den Kopf. Die Frau stürzte zu Boden und schlug mit dem Kopf gegen eine Glastür. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Lastenwagenfahrer war betrunken

Bei dem Lastwagen-Fahrer wurde ein Alkohol-Pegel von 1,68 Promille festgestellt. Da er jedoch seit längerem Pause am Autohof machte, konnte ihm keine Fahrt unter Alkohol nachgewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete jedoch wegen der Körperverletzung eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3.000 Euro als Strafe an. Der Schlüssel des Lastwagens wurde bis zum Abbau des Alkohols und Bezahlung der Strafe sichergestellt.