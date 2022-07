Wegen Eichenprozessionsspinner: Spezialfirma saugt Raupen ab

Erstmals im Landkreis Dingolfing-Landau ist der Eichenprozessionsspinner aufgetreten. Das gab das Landratsamt am Freitag bekannt. Besorgte Bürger hatten den Befall an einer Eiche in Hagenau in der Gemeinde Mengkofen nahe der Grenze zu den Landkreisen Straubing-Bogen und Landshut gemeldet.

Gefahr von Hautausschlägen

Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners können beim Kontakt mit Menschen langwierige Hautausschläge verursachen. In seltenen Fällen können auch Reizungen der Augen oder der Bronchien auftreten. Fälle, in denen eine gesundheitliche Gefahr für Menschen insbesondere im Umfeld von Kindergärten und Spielplätzen ausgeht, können eine Bekämpfung rechtfertigen und erforderlich machen.

Nester von Spezialfirma abgesaugt

Da die erste im Landkreis betroffene Eiche direkt im Ortsbereich von Hagenau zwischen einer Straße und einem Betrieb steht, entschied sich die Gemeinde zur Beseitigung der Eichenprozessionsspinner, um die Gefahr abzuwenden. Die zwölf Nester wurden durch Kräfte in voller Schutzmontur einer Spezialfirma aus Deggendorf von einem Hubsteiger aus abgesaugt. Zusätzlich werden noch die Nester mit den alten Raupenhüllen entfernt.

Natürliche Feinde ansiedeln

Die Eichenprozessionsspinnerraupen werden normalerwiese stark von natürlichen Feinden aus der Insektenwelt dezimiert. Eine Alternative wäre das Ansiedeln von Meisen und Rotkehlchen oder Nistkästen in befallenen Gebieten, so das Landratsamt.

Nachdem es sich um eine in Deutschland heimische Raupe handelt, gibt es keine Bekämpfungspflicht und keine Meldepflicht. Sollten Eichenbesitzer Fragen oder einen Befallsverdacht haben, können sie sich im Landratsamt bei Andreas Kinateder melden. Forstbesitzer melden sich beim zuständigen Förster.