Wegen Dürre und Hitze: Behörden warnen Landwirte

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Coburg-Kulmbach warnt vor einer akuten Brandgefahr bei landwirtschaftlichen Arbeiten. Wie das Amt mitteilt, sind in den vergangenen Wochen im Dienstgebiet mehrere Feuer ausgebrochen, unter anderem haben Mähdrescher bei der Hitze Feuer gefangen.

Maschinen können Feuer auf Feldern eindämmen

Das AELF empfiehlt Landwirtinnen und Landwirten, mit Wasser befüllte Güllefässer bereitzustellen um im Ernstfall, wie zuletzt im Kreis Coburg, darauf zurückgreifen zu können. Außerdem sollten die Bodenbearbeitungsgeräte Grubber und Scheibenegge fest am Schlepper bleiben, um sie zur Brandbekämpfung einsetzen zu können. So könne die Ausbreitung eines Flächenbrands effektiv gebremst werden.

Trotz neuer Technik in der Landwirtschaft: "Restrisiko gibt es immer"

Aufgrund von trockenem Stroh und Spreu sowie wenig bis keiner Feuchtigkeit im Boden, seien die Bedingungen in Oberfranken extrem. Bereits heiße Maschinenteile könnten derzeit Brände auf der Fläche auslösen. Zudem wachse das Getreide durch die Dürre nicht so hoch und müsse daher näher am Boden gedroschen werden. Auch das erhöhe das Risiko eines Funkenschlags, da so mehr Steine in den Häcksler gerieten.

"Die Technik ist im Vergleich zu früher zwar sicherer geworden, ein Restrisiko gibt es allerdings immer", so Harald Ott von den Landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Oberfranken. Aufgrund der insgesamt geringen Niederschläge bleibe die Situation bis zum Ende der Erntezeit besorgniserregend.