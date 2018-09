Wegen Drohschreiben: Bernreiter geht gegen NPD-Politiker vor

Der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) will gegen den NPD-Bezirksvorsitzenden Alfred Steinleitner vorgehen. Das bestätigte Bernreiter heute auf BR-Anfrage.

Bernreiter wird in Schreiben bedroht

Bernreiter hatte am vergangenen Freitag ein Schreiben per E-Mail von Steinleitner erreicht. Besonders ein Absatz sei Bernreiter aufgestoßen: "Sollte der Wind sich drehen, […] werden alle, welche diesem System des Unrechts bedingungslos dienten, auch die Schreiberlinge mit ihren blutverschmierten Fingern, Besuch bekommen! Man ziehe diesbezüglich nur das Beispiel mit den Bediensteten vor 1945 heran. Welche man damals vergessen hat, werden noch heute abgeholt und zur Rechenschaft gezogen!", so Steinleitner in seinem Brief.

NPD-Mann schreibt regelmäßig Drohbriefe

Laut Bernreiter schreibe Steinleitner regelmäßig offene Briefe an ihn, die er meist einfach lösche – doch diese Äußerungen könne er so nicht einfach stehen lassen.

"Das alles hat eine ganz neue Dimension erreicht, so darf es nicht weitergehen." Christian Bernreiter

Den Brief hat Bernreiter der Polizei übergeben, um den Inhalt auf eine mögliche strafrechtliche Relevanz überprüfen zu lassen.

AfD "SA-Methoden" vorgeworfen

Anlass des Schreibens war eine Meldung im Deggendorfer Lokalteil der "Passauer Neuen Presse". Christian Bernreiter hatte bei einer Veranstaltung der Frauenunion in Grattersdorf der AfD "schon fast SA-Methoden" vorgeworfen. AfD-Anhänger haben laut Bernreiter CSU-Wahlkampfhelfer an Infoständen der CSU am Deggendorfer Stadtplatz verbal angegangen. Auch Aussagen wie "Wenn wir regieren, werdet ihr alle eingesperrt" sollen gefallen sein.

"Solche Übergriffe und Einschüchterungsversuche häufen sich. Eine wehrhafte Demokratie ist notwendig, ich lasse mich nicht einschüchtern." Christian Bernreiter