Wegen vieler Corona-Infektionen: Hier müssen Sie Maske tragen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus ist in der Oberpfalz im Vergleich zum Sonntag leicht gesunken: Laut dem Robert-Koch-Institut liegt der 7 Tage-Inzidenzwert im Landkreis Tirschenreuth bei 52,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Stand 19.10., 0 Uhr). Der Landkreis hatte bereits eine Allgemeinverfügung erlassen, die schon seit Samstag gilt. Sie richtet sich nach den neuen, strengeren Corona-Regeln in Bayern.

Im Nachbarlandkreis Neustadt an der Waldnaab sank der Inzidenzwert laut RKI auf rund 56 und liegt damit aber aktuell ebenfalls über dem Grenzwert 50.

Die Stadt Weiden verzeichnet derzeit einen der höchsten Werte mit 100,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Inzidenz-Wert in Regensburg leicht gestiegen

In der Stadt Regensburg ist der Inzidenzwert laut RKI wieder leicht angestiegen, er liegt mit 43,8 weiter über dem Warnwert 35. Deshalb gilt in der Stadt eine Maskenpflicht für die Fußgängerzonen, die zentralen Plätze und besonders belebte Gassen sowie die drei Donaubrücken im Altstadtbereich, die jeweils von 6 bis 24 Uhr gilt. Der Landkreis Cham meldet einen Inzidenzwert von 45,3.

Die neuen Vorgaben der Staatsregierung zum Warnwert sehen auch vor, die Gastronomie um 23 Uhr zu schließen und ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen zu verhängen.

Maskenpflicht ab Warnwert 35

Seit Samstag gilt in Bayern allerdings schon ab dem Warnwert von 35 Neuinfektionen überall dort Maskenpflicht, wo Menschen enger zusammenkommen. Darunter auch Fußgängerzonen. Besucher von Sportveranstaltungen, Theater oder Kino müssen die Maske auflassen, ebenso Schüler ab der 5. Klasse. Nur noch zwei Hausstände oder maximal zehn Personen dürfen sich treffen.

Von 9 Uhr bis 19 Uhr muss man auch in der Weidener Fußgängerzone bis auf Weiteres eine Maske tragen. Verstöße werden als Ordnungswidrigkeit geahndet. "Wir befinden uns in einer ernsten Lage", betonte Oberbürgermeister Jens Meyer (SPD). Er bat um Verständnis für die Maßnahmen. "Gemeinsam werden wir die Situation meistern, wenn wir uns an das Tragen von Masken, Hygiene und Abstand halten. Lasst uns zusammenhalten."

Kontakte einschränken

Auch der Tirschenreuther Landrat Roland Grillmeier appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, die Kontakte einzuschränken und sich genau zu überlegen, welche Treffen aktuell wirklich notwendig sind. "Halten Sie bitte die AHAL-Regel (Abstand - Hygiene - Alltagsmaske - Lüften) ein", teilte er mit. "Nur wenn sich wirklich alle an die Vorgaben halten, wird es uns gelingen die Corona-Pandemie einzudämmen."