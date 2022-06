Wegen Defekt: Zug steht bei Offingen stundenlang in der Hitze

Bei brütender Hitze mussten am Sonntag rund 150 Fahrgäste nahe Offingen mehrere Stunden in einem defekten Regionalzug ausharren. Trotz abgeschalteter Klimaanlage durften die Menschen den Zug in der Mittagshitze nicht verlassen.