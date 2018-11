Wegen Datenschutz: Kein Weihnachtsgeld für Bedürftige

Holzkirchens Bürgermeister Olaf von Löwis wirkt betroffen. Er bedauere, dass der Weihnachtszuschuss für Bedürftige dieses Jahr ausfallen muss. "Das ist sehr unerfreulich, sehr unschön und macht mir auch grad an Weihnachten große Sorgen, dass der Datenschutz sich jetzt sogar auf den Bereich auswirkt, wo man jemandem helfen will und seine Adresse nicht bekommen kann", sagt von Löwis. Der Datenschutz-Einwand sei für ihn an dieser Stelle überhaupt nicht nachvollziehbar.

Mehraufwand durch Datenschutz

Allgemein ist der Datenschutz im Rathaus laut von Löwis eher eine Last als eine Hilfe. Auch das Landratsamt Miesbach, dass die Daten der Bedürftigen nicht mehr weitergeben darf, berichtet von Mehraufwand – gerade in der Abteilung Soziales.

Nächstes Jahr soll es in Holzkirchen wieder eine Weihnachtshilfe von der Gemeinde geben – dann in Form eines Gutscheinmodells.