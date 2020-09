Wegen Corona: Wonnemar in Marktheidenfeld ist insolvent

Was vor einiger Zeit ein Gerücht war, ist am späten Donnerstagnachmittag durch eine Pressemitteilung der interSPA-Gruppe mit Sitz in Stuttgart bestätigt worden. Für all ihre Betriebsgesellschaften, und damit auch für das Marktheidenfelder Wonnemar, ist am Amtsgericht in Stuttgart einen Antrag auf Insolvenz im Eigenverwaltungsverfahren gestellt haben.

Bei einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung bleibt der Geschäftsführer eingesetzt, aber ein Sachwalter steht ihm zur Seite. Der Sanierungsprozess und das Eigenverwaltungsverfahren sollen bereits im ersten Halbjahr des kommenden Jahres abgeschlossen werden, teilt das Unternehmen mit.

Insolvenz durch Corona-Lockdown

Hintergrund: Im Frühjahr musste das Bad während des coronabedingten Lockdowns dreieinhalb Monate lang schließen. Die Verluste dadurch seien erheblich gewesen, teilen die Betreiber mit. Das Erlebnisbad Marktheidenfeld wurde im Rahmen eines Public-Private-Partnership-Modells (PPP-Modell) gemeinsam mit der Stadt Marktheidenfeld konzipiert, finanziert und auf einem städtischen Grundstück im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrags errichtet.

