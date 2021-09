Wegen Corona wieder kein Publikum beim Allgäuer Viehscheid

Der Alpsommer ist zu Ende und traditionell werden im September die Rinder von den Weiden der Allgäuer Alpen mit lauten Geläut ins Tal zurück getrieben. Normalerweise schauen bei dem Viehscheid an verschiedenen Orten im Allgäu tausende Menschen zu und in den Festzelten wird gefeiert.

Corona: Keine Viehscheid-Feste im Allgäu

In den kommenden Tagen kehren die ersten Rinder von den Allgäuer Hochalpen zurück ins Tal. Doch wie schon im vergangenen Jahr wird es wegen der Corona-Pandemie auch dieses Mal keine öffentlichen Viehscheid-Feste geben. Sämtliche Festivitäten sind abgesagt, allein in Balderschwang im Landkreis Oberallgäu steht noch nicht genau fest, ob es am 17. September einen Viehscheid geben wird.

Guter Alpsommer: Genug Futter für die Rinder

Der Alpwirtschaftliche Verein im Allgäu spricht in einer ersten Bilanz des zu Ende gehenden Alpsommers von einer recht guten Saison für die Tiere. Der viele Regen habe das Gras auf den mehr als 700 Alpen kräftig wachsen lassen. Es war also für die rund 31.000 Stück Jungvieh und Milchkühe genug Futter da, sagt Michael Honisch, Geschäftsführer des Alpwirtschaftlichen Vereins.

Außerdem habe es wegen des nassen und kühlen Sommers weniger Ungeziefer gegeben, die Tiere waren also auch weniger geplagt von Bremsen und Fliegen. Deswegen habe es zum Beispiel auch weniger Augenentzündungen bei den Rindern gegeben.

Älplerinnen und Älpler zufrieden mit Geschäft

Während es die Nutztiere in den Bergen recht gut hatten und es zu keinen größeren Unglücken gekommen ist, waren die Hirten gefordert, sagt Michael Honisch. Denn der Regen hat den Boden aufgeweicht, die Hirten mussten also aufpassen, dass die Tiere keine Trittschäden verursachen. Und auf den bewirtschafteten Sennalpen waren die Älplerinnen und Älpler seinen Angaben zufolge mit dem Geschäft mit den Bergwanderern auch recht zufrieden.