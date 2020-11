Wegen Corona: Weniger Stellenangebote in der Oberpfalz

Die Zahl der offenen Stellen auf dem Arbeitsmarkt in der Oberpfalz ist während der Corona-Krise deutlich zurückgegangen. Das teilte der Verband der Bayerischen Wirtschaft mit. Auch wenn viele Wirtschaftszweige von dem Stelleneinbruch betroffen sind, gebe es auch Chancen für Arbeitssuchende.

Maschinentechnik und Tourismus stark betroffen

Besonders die Metallindustrie ist vom Stellenrückgang betroffen: Demnach gibt es hier im dritten Quartal gut 30 Prozent weniger Stellen, als im Vorjahreszeitraum. In den Bereichen Maschinen- und Fahrzeugtechnik gibt es laut dem Verband 35 Prozent weniger Stellenangebote. Bei Mechatronik, Energie und Elektro liege der Rückgang bei 27 Prozent.

Mit Blick in einzelne Städte sind in Regensburg laut dem Verband mit einem Rückgang von mehr als 40 Prozent vor allem die Bereiche Tourismus, Hotel und Gaststätten vom Stellenrückgang betroffen. Die meisten offenen Stellen gebe es derzeit noch in medizinischen Gesundheitsberufen. In Weiden und Schwandorf liegt der Stellenrückgang in der Metallindustrie bei mehr als 20 Prozent.

Fachkräftemangel erhöht Chancen bei Stellensuche

Dennoch hätten Arbeitslose gute Chancen auf einen Arbeitsplatz, hieß es vom Verband. So sei in den Bereichen Mechatronik, Energie und Elektro im dritten Quartal im Schnitt mehr als eine Arbeitsstelle auf einen Arbeitslosen entfallen. Insgesamt befinde sich der bayerische Arbeitsmarkt zwar in einer Krise. Wegen des Fachkräftemangels hätten gut qualifizierte Bewerber aber weiterhin beste Chancen.