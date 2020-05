Wegen Corona-Verstößen: Stadtplatz in Traunstein für Demos tabu

Der Protest von Corona-Gegnern am Traunsteiner Stadtplatz am Samstagnachmittag hat Konsequenzen. Wie Landrat Siegfried Walch (CSU) dem BR sagte, wird es bis auf Weiteres aus seuchenschutzrechtlichen Gründen ein Demonstrationsverbot am Stadtplatz geben. Darüber habe er sich mit dem Traunsteiner Oberbürgermeister Christian Hümmer (CSU) abgestimmt.

Landrat: "Unverantwortlich, unsolidarisch und unkameradschaftlich"

Landrat Walch zeigte sich verärgert über die Menschen, die eine genehmigte Demo dazu genutzt hätten, um sich unter die Demonstranten zu mischen und dabei gegen die bestehenden Corona-Regeln verstoßen haben. Unter anderem missachteten sie den geforderten Mindestabstand.

"Ich halte das für maximal unverantwortlich, unsolidarisch und unkameradschaftlich gegenüber den Menschen, die sich in den letzten Wochen den schweren Auflagen unterworfen haben. Wir werden alles tun, damit so was nicht mehr stattfindet." Siegfried Walch, Landrat von Traunstein

Sich "verarscht" fühlender Stadtrat bekommt viel Zustimmung

Der Traunsteiner Stadtrat und Künstler Rolf Wassermann, der am Stadtplatz wohnt, hatte am Wochenende ein Video von der Versammlung von Menschen auf Facebook gepostet. Bei einem solchen Anblick von Menschen, die dicht an dicht stehen, fühle er sich "verarscht", sagte der Künstler am Montag nochmals dem BR.