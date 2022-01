Gaststätten klagen über Stornierungen wegen Omikron

Die drohende neue Corona-Welle, verursacht durch die Omikron-Variante, hat zu finanziellen Einbußen bei den Restaurants geführt. "Allein die Diskussion über Omikron hat über Silvester eine extreme Storno-Welle verursacht", teilte die Präsidentin des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Bayern e.V., Angela Inselkammer, mit. Inselkammer beklagte, der Branche fehlten Planungssicherheit und Perspektiven für das neue Jahr. Die Buchungslage sehe für das gesamte erste Quartal sehr schlecht aus.

Viele Stornierungen – Forderung nach Wirtschaftshilfen

Bei einer Befragung von mehr als 1.000 Gastronomen meldeten 91 Prozent der Betriebe Stornierungen zum Jahreswechsel wegen Corona. Auch mehr als 92 Prozent der Beherbergungsbetriebe berichteten demnach von Absagen.

Der Landesgeschäftsführer der Dehoga Bayern, Thomas Geppert, mahnte Wirtschaftshilfen an. Die Politik dürfe hier nicht nachlassen. Vielmehr seien gezielte Verbesserungen bei der staatlichen Unterstützung notwendig.

Kritik an Corona-Regeln

Die Gaststätten haben nach Angaben des Verbands mit den in Bayern geltenden Corona-Regelns zu kämpfen. So kritisierte kürzlich der bayerische Vizepräsident des Hotel-und Gaststättenverbands Dehoga, Thomas Förster, die Regeln seien unlogisch und nicht nachvollziehbar.

Während sich geimpfte Menschen Zuhause maximal nur noch zu zehnt treffen dürften, gelte in der Gastronomie weiterhin die 2G-Regelung. Außerdem dürfen sich in einem Restaurant laut Förster auch mehr als zehn Personen an einen Tisch setzen.

Corona-Inzidenz in Bayern bei 181,6

Für Bayern wird aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 181,6 gemeldet. Innerhalb von 24 Stunden gab es demnach im Freistaat 3.274 Neuinfektionen und 23 neue Todesfälle. Diese Zahlen sind wegen der Feiertage allerdings wenig aussagekräftig, da weniger getestet wird. Laut RKI liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 220,3 und ist damit den dritten Tag in Folge gestiegen.

Die höchste Inzidenz in Bayern wird für die Stadt Schweinfurt gemeldet: 326,3. Es folgen die Landkreise Unterallgäu (320,2) und Ostallgäu (280,5). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz weist mit 87,5 der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge auf.