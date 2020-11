Unterricht ausgelagert - Ein Klassenzimmer in der Galerie

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sorgte gestern mit einem Vorschlag für Aufsehen. Altmaier hält Schulunterricht in geschlossenen Hotels und Gaststätten für möglich. Und Bundesbildungsministerin Karliczek kann sich Unterricht in Pfarrzentren und geschlossenen Museen vorstellen. In Rosenheim wird das bereits erfolgreich umgesetzt.

Galerie und Gymnasium kooperieren

Im Saal 1 der Städtischen Galerie Rosenheim wurde ein komplettes Klassenzimmer eingerichtet. Dort werden täglich Schüler der Abiturklasse Q 12 des benachbarten Sebastian-Finsterwalder-Gymnasiums unterrichtet. Die Kooperation von Schule und Galerie ermöglicht den Schülern weiterhin Präsenzunterricht. Bis zu 25 Schüler haben in dem hellen Ausstellungsraum Platz. Der Mindestabstand ist gewahrt.

Lernen neben Malerei und Plastik

In der Städtischen Galerie Rosenheim ist derzeit die Ausstellung "Die 80er!" zu sehen. Ausgestellt sind die farbintensiven Werke von Fried Stammberger und Peter Tomschiczek sowie die Plastiken von Erika Maria Lankes. So mancher Schülerblick wird wohl auf den Werken verweilen, vielleicht auch zum Nachdenken oder Träumen anregen. "Bildende Kunst kann hier wörtlich verstanden werden", so die Städtische Galerie, die die jungen Leute mit Freude beherbergt.

Positive Resonanz

Alle Schüler seien ganz brav. Die Resonanz sei positiv, berichtet die Städtische Galerie. Sie hat vorsichtshalber aber auch die Versicherung darüber informiert, dass nun Schüler in der Galerie unterrichtet werden. Passiert sei bislang noch nichts. Die Schüler seien einfach froh, Präsenzunterricht haben zu können.

Enormer Aufwand

Ein Klassenzimmer außerhalb der Schule einzurichten sei ein enormer Aufwand, berichtet die Direktorin des Gymnasiums, Brigitte Würth. So mussten 25 Tische in die Galerie transportiert werden. Die Schule engagierte den städtischen Bauhof und auch der Hausmeister half fleißig mit. Der EDV-Beauftragte der Schule garantierte im Anschluss die technische Ausstattung für den Unterricht und installierte u.a. einen Beamer und verkabelte den Raum.

Bislang Einzelbeispiel

Konkrete Planungen, andere städtische Liegenschaften für Schulunterricht zu nutzen, gebe es aktuell nicht, heißt es aus dem Rosenheimer Rathaus. Der Abschlussjahrgang des Finsterwalder-Gymnasiums bleibt vorerst bis zum 20. November in der Städtischen Galerie. Eine Verlängerung bis Ende November oder gar bis Weihnachten sei nicht ausgeschlossen, heißt es. Das hänge davon ab, ob die Museen Ende November wieder öffnen dürfen oder nicht.