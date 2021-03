Wegen Corona: Tanzlehrer wird zum LKW-Fahrer

Tobias Dartmann stapft im Bauarbeiter-Outfit durch die Pfützen über den Hof der Tiefbaufirma Freudling in Kempten zu dem großen, roten Laster. Weil seine Tanzschule wegen des Corona-Lockdowns seit Monaten zu ist, hat Tobias seine Tanzschuhe gegen Bauarbeiterstiefel getauscht und fährt LKW. Als Maschinist bei der Freiwilligen Feuerwehr hat er einen passenden Führerschein und kennt den Chef der Firma.

Aus einem Gag wurde Ernst

Zu Beginn des Lockdowns hätten die beiden immer noch gewitzelt, erzählt Tobias Dartmann, während er den LKW über die Landstraße steuert: "Ich habe zu ihm gesagt: 'Du Robert, wenn das jetzt noch länger geht, dann fange ich bei dir an.‘“ Doch als sich abzeichnete, dass der Lockdown wirklich noch lange anhält, wurde aus dem Gag Ernst. "Dann habe ich beim Robert angefragt: 'Du mal ehrlich: Könntest Du mich noch brauchen?‘“

Sakko gegen Bauarbeiterjacke getauscht

Der Chef konnte und Tobias Dartmann hat die Tanzschuhe in den Schrank gestellt, das Sakko gegen die Bauarbeiterjacke getauscht, und sitzt jetzt regelmäßig hinterm Steuer der Baufahrzeuge. Der Tanzlehrer fühlt sich inzwischen recht wohl in seinem Übergangs-Job. Die Kollegen wüssten alle, dass er ein absoluter Quereinsteiger auf der Baustelle ist, hätten ihn deswegen aber nie herablassend behandelt. Große Fahrzeuge zu steuern, macht Tobias auch Spaß. Allerdings: "Natürlich würde ich wieder lieber in meinem Job arbeiten“, sagt der Tanzlehrer. "Von dem her: Gemischte Gefühle…“

Lob vom Chef für den Tanzlehrer auf dem Bau

Selbst Baumaschinen wie einen Radlader steuert Tobias Dartmann über die Baustelle. Sein Interims-Chef ist mit dem Tanzlehrer hinterm Steuer durchaus zufrieden: "Er hat gewisse LKW-Erfahrung, kennt sich aus in Kempten und Umgebung und findet auch die Baustellen“, sagt Robert Freudling. "Das klappt besser als erwartet.“

Tobias‘ Frau ist stolz

Tobias Dartmanns Frau Isabella findet es gut, dass ihr Mann auf dem Bau schafft. "Ich bin sehr stolz, dass er sich von Anfang an nie zu fein dafür war und das auch durchzieht“, sagt sie. Als Sängerin und Musicaldarstellerin kann Isabella derzeit gerade auch nicht arbeiten. Aufgeben sei für sie beide aber nie eine Option gewesen. Während ihr Mann LKW fährt, hat Isabella die Zeit des Lockdowns genutzt und eine CD aufgenommen.

Sehnsucht nach dem Tanzen

Wann Tobias wieder als Tanzlehrer arbeiten kann, ist noch völlig offen. Bis dahin packt er jetzt eben auf der Baustelle mit an - und findet das gar nicht so schlecht: "Wo anders bezahlen sie ja dafür, dass sie mal Bagger fahren dürfen. Ich mach’s und bekomme noch Geld dafür“, sagt er und lacht. Trotzdem sei das Tanzen nach wie vor seine Leidenschaft, der er so bald wie möglich wieder nachgehen will. "Das geht mir brutal ab. Und langsam wird es Zeit, dass wir wieder loselegen dürfen - mit den Tanzschuhen, nicht mit den Baustellenschuhen.“ Wenn es zeitlich passt, will Tobias neben seiner Tanzschule in Zukunft aber tatsächlich noch einen Tag in der Woche auf dem Bau arbeiten.