Wegen Corona: Stadt Nürnberg kippt Pläne für Konzerthalle

Die Pläne für den Neubau eines Konzertsaals in Nürnberg liegen vorerst auf Eis. Das erklärte Oberbürgermeister Marcus König (CSU) am Mittag auf einer Pressekonferenz. Grund dafür sind die fehlenden Gelder im Haushalt der Stadt Nürnberg.

Corona trifft Nürnberg "unglaublich hart"

Die Corona-Pandemie hat die Stadt Nürnberg unglaublich hart getroffen, das sagte Oberbürgermeister Marcus König am Mittag. Im laufenden Jahr mache die Stadt 50 Millionen Euro Verlust, dazu müsse die Stadt laut König 200 Millionen Euro Schulden aufnehmen. Vor diesem Hintergrund habe die Stadt alle Großprojekte auf den Prüfstand gestellt.

Pläne für Konzertsaal werden vorerst nicht weiter verfolgt

Laut aktuellem Planungsstand würden die Kosten für den Neubau des Konzertsaals rund 200 Millionen betragen, die Hälfte davon müsste die Stadt tragen, so König weiter. Daher werde die Stadtspitze dem Stadtrat ein Moratorium für den Konzertsaal zu unterbreiten und damit das Projekt zunächst nicht weiter verfolgen. Kulturbürgermeisterin Julia Lehner sprach von einer Pause in der Entwicklung des Konzerthauses. In dieser Ratsperiode, davon geht Oberbürgermeister Marcus König aus, werde es keinen Spatenstich geben.