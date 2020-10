Wegen Corona: Schuleingangsuntersuchungen vernachlässigt

Grundschüler, die ein neues Schuljahr anfangen, werden vorab von Medizinern der jeweils zuständigen Gesundheitsämter untersucht. Sie überprüfen den Impfpass und ob alle Früherkennungs-Untersuchungen (U1–U9) durchgeführt worden sind. Sie vermessen und wiegen die Kinder und prüfen, ob sie gut hören und sehen können und ob ein Kind chronisch krank ist.

Die Mediziner entscheiden auch, ob gefördert werden muss, oder nicht. In Corona-Zeiten sind die Gesundheitsämter aber vollkommen überlastet. Weshalb die Schuleingangsuntersuchungen heuer wohl große Lücken aufweisen. Denn, so das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL): "Aufgrund der starken Belastung der Gesundheitsämter während der Bewältigung der Corona-Pandemie war es nicht möglich, bei allen Vorschulkindern die Schuleingangsuntersuchung in gewohnter Weise durchzuführen."

Lückenhafte Untersuchungen

Womöglich sind bei zahlreichen Kindern nur die Impfpässe und Vorsorgehefte überprüft worden, nicht aber, ob sie unterernährt oder physisch und psychisch unterentwickelt sind. Das heißt, die Ärzte haben wohl nicht jedem ABC-Schützen in die Augen und in den Rachen geschaut und mit dem Stethoskop die Herztöne abgehört- so wie es eigentlich sein sollte.

Das LGL hofft aber, dass das kinderärztliche Versorgungssystem außerhalb der Schulen die Pandemie-bedingten Einschränkungen in den Gesundheitsämtern abfedern kann.

Große regionale Unterschiede

Im Landesamt für Gesundheit glaubt man zudem, dass es hier zu großen regionalen Schwankungen gekommen ist, je nachdem, wie die jeweiligen Gesundheitsämter personell ausgestattet und wie hoch die Infektionszahlen waren.

Landesamt für Gesundheit trägt noch genaue Daten zusammen

Einige Gesundheitsämter konnten demnach das ganze Untersuchungsspektrum durchführen, andere, so das LGL, "haben einen Teil der Kinder gar nicht untersuchen können." Um wie viele nicht-untersuchte Kinder es sich hierbei handelt, dazu kann das Landesamt nichts sagen, da noch keine genauen Daten vorliegen.