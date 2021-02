Wegen Corona: Schüler in Schweinfurt bleiben Unterricht fern

Es begann in Mittelfranken: Abiturienten hatten sich in Nürnberg dem Präsenzunterricht verweigert, aus Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus. Mittlerweile gilt für die Schüler der Abschlussklassen in Bayern wieder Wechselunterricht. Der Protest aus Mittelfranken führte zu ähnlichen Aktionen in anderen bayerischen Regierungsbezirken, so auch in Unterfranken.

Schüler des Bayernkolleg Schweinfurt bleiben Zuhause

Am Bayernkolleg in Schweinfurt sind am Mittwoch und Donnerstag 19 Schüler nicht zum Unterricht in der Schule erschienen. Die Schüler hatten der Schulleiterin Gabriele Seelmann am Dienstag einen Brief geschrieben und ihr Fernbleiben angekündigt. Sie wollten aus Angst vor Ansteckung nicht am Unterricht in der Schule teilnehmen.

Schulleiterin: Keine disziplinarischen Folgen

Die Schulleiterin betrachtet die Aktion allerdings nicht als Streik. Disziplinarische Folgen soll es keine geben. Allerdings gelten die beiden Tage, die die Schüler gefehlt haben, als unentschuldigt – und wer zu oft unentschuldigt fehlt, dem werde unter Umständen das Bafög gekürzt.

Abschlussklassen lernen in kleinen Gruppen

Die protestierenden Schüler dürfen außerdem auch nicht am Distanzunterricht teilnehmen. Das Bayernkolleg hat seine Abschlussklassen in kleine Gruppen von fünf bis zehn Schüler eingeteilt. Nächste Woche seien dann andere Schüler in der Schule und die Regelung mit dem Wechselunterricht gelte vorerst bis Ende kommender Woche. Dann werde in München neu entschieden, so Schulleiterin Seelmann.