Wegen Corona: Reha-Klinik Bavaria Freyung sperrt zu

Die Klinik Bavaria in Freyung (Lkr. Freyung-Grafenau) macht dicht. Das hat die Klinikleitung am Freitag mitgeteilt. Demnach stellt die Reha-Einrichtung Ende September den Betrieb ein. Landrat Sebastian Gruber (CSU) spricht von einem Schock für die Region.

176 Beschäftigte betroffen

In der Rehaklinik arbeiten derzeit 176 Beschäftigte. Als Grund für die Schließung nennt die Geschäftsführung die Corona-Pandemie bzw. die damit einhergehenden Beschränkungen und Regularien. Diese hätten zu einem deutlichen Rückgang der Patienten geführt, Schutz- und Hygienebestimmungen zu einem Anstieg der Kosten. Ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept habe nicht gefunden werden können, heißt es in der Stellungnahme.

Landrat kündigt Gespräche an

Landrat Gruber bedauert die Entscheidung. Die Bavaria-Klinik Freyung habe in fast 40 Jahren Patienten aus nah und fern bei der Wiedereingliederung in das berufliche und gesellschaftliche Leben unterstützt und einen Beitrag zur Wertschöpfung in der Region geleistet. Schon in den nächsten Tagen werde es Gespräche mit der Geschäftsleitung und der Stadt Freyung darüber geben, wie es mit den Mitarbeitern und dem Areal am Geyersberg weitergehe.

Die beiden anderen Bavaria-Kliniken in Bad Kissingen (Unterfranken) und Kreischa in Sachsen sind nach Unternehmensangaben von der Maßnahme nicht betroffen.