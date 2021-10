Wegen Corona: Regensburger Kliniken rufen zur Grippeimpfung auf

Nach der Warnung des Robert-Koch-Instituts vor einer drohenden Grippewelle rufen die Regensburger Kliniken zu Impfung gegen Influenza auf. Die Krankenhäuser rechnen zwar erst gegen Jahresende mit einer Grippewelle. Der richtige Zeitpunkt zur Impfung sei aber jetzt.

Ärztin: Idealer Zeitpunkt für Influenza-Schutz

Am Universitätsklinkium Regensburg (UKR) sowie am Caritas-Krankenhaus St. Josef werden bisher zwar kaum Patienten mit einer Influenza behandelt. Damit die Situation stabil bleibt, sei für eine Grippeimpfung aber jetzt der ideale Zeitpunkt, sagt Dr. Sylvia Pemmerl, Pandemiebeauftragte am Caritas-Krankenhaus St. Josef. Die Empfehlung richtet sich besonders an Risikogruppen. "Denn auch, wenn sich Corona und Influenza nicht vergleichen lassen, kann auch eine Influenza im schlimmsten Fall zum Tod führen."

Impfung soll Krankenhaus-Überlastung verhindern

Je nach Grippesaison erkranken fünf bis 20 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland. "Ein Aufeinandertreffen von Grippewelle und Corona-Pandemie wäre fatal. Eine Überlastung von Praxen und Kliniken durch gleichzeitige Corona- und Influenzawellen muss unbedingt vermieden werden", warnt Pemmerl. Im Caritas-Krankenhaus St. Josef werden derzeit neun Covid-19-Patienten behandelt, isoliert, auf einer Normalstation. Auf der Intensivstation befinden sich derzeit keine Covid-19-Patienten. Sowohl auf Intensiv- als auch auf Normalstation war der allergrößte Teil ungeimpft, so das Krankenhaus auf BR-Nachfrage.

Uni-Klinikum: Auslastung insgesamt "sehr hoch"

Am UKR werden derzeit elf Covid-19-Patienten intensivmedizinisch versorgt. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der ersten Coronawelle hat das UKR mehr als 35 Covid-19-Patienten zeitgleich intensivmedizinisch behandelt. Trotz derzeit "nur" elf Covid-19-Patienten bezeichnet die Klinik die Auslastung als "sehr hoch", da sich das UKR als einziger Maximalversorger in Ostbayern sieht und daher auch andere schwerstkranke und schwerstverletzte Patienten versorgt.

Infektiologe: Grippewellen schwer vorhersagbar

Laut Professor Bernd Salzberger, Leiter der Infektiologie am UKR, dürften dazu wohl ab Januar 2022 auch mehr Patienten mit einer Influenza zählen. Wenn nicht sogar schon früher. "Grippewellen sind vom Zeitpunkt und vor der Schwere immer schlecht vorhersagbar", so Prof. Salzberger. Das UKR bietet daher seinen Mitarbeitern eine Grippeschutzimpfung an und empfiehlt sie auch den Patienten.