Wegen Corona-Regeln: Polizei in Niederbayern löst Feiern auf

Die Polizei in Niederbayern hat am Wochenende erneut eine ganze Reihe von verbotenen Feiern aufgelöst und zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Regeln registriert. In Schöllnach im Kreis Deggendorf beispielsweise eskalierte am Samstag eine Gartenparty. Zwei stark betrunkene Männer lieferten sich dort eine Rauferei.

Faustschläge in Schöllnach

Gegen einen 47-Jährigen, der seinen Kontrahenten mit einem Faustschlag auf die Nase niederstreckte, wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt, wie die Polizei in Deggendorf mitteilt. Alle übrigen Partygäste seien wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung angezeigt worden.

Auch in Dingolfing beendete die Polizei am Samstag eine Privatfeier, weil die Gäste gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen verstoßen haben sollen. Auch hier erhielten die Betroffenen jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Partygäste in Passau flüchten

In der Passauer Innstraße löste die Polizei in der Nacht zum Sonntag eine verbotene Privatfeier auf. Um einer Anzeige zu entgehen, hatten sich hier mehrere Partygäste unbemerkt entfernt, als die Polizeistreife eintraf. Die Ermittlungen laufen, teilte die Polizei in Passau mit.