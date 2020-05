Wegen Corona: Pommes-Krise in Bayern

Rain am Lech im Landkreis Donau-Ries: Hier in der Sortieranlage des Kartoffel-Centrum Bayern sollte es jetzt eigentlich brummen – aber Betriebsleiter Josef Färber hört nur die Spatzen:

"Wir machen eigentlich am Tag 800 bis 1.0000 Tonnen Kartoffeln, die kommen rein, die gehen raus, da wird die Qualität festgestellt, da arbeiten Leute. Da bewegt sich was. Das ist eigentlich momentan… Ich sage fast: tragisch." Betriebsleiter Josef Färber

Stillstand statt Hochbetrieb

Ins Kartoffelzentrum liefern normalerweise jeden Tag Landwirte aus ganz Bayern ihre Pommes-Kartoffeln. Nonstop und Just in Time, damit die Riesen-Pommesfabrik nebenan niemals stillsteht. Jetzt aber ist das Förderband dorthin angehalten.

Und der Betrieb in der Pommesfabrik von Rain am Lech ruht. Wegen Corona, erklärt Produktionsleiter Otto Wenninger, denn da wird das Essen ja daheim zubereitet: "Sehr wenige Haushalte haben eine Friteuse. Die meisten Pommes werden einfach in den Gastronomien und in den Fußballstadien genossen."

Einzige Fabrik im Freistaat

Das Pommesgeschäft ist hoch globalisiert und hoch konzentriert. Die Pommesfabrik von Rain am Lech gehört zum holländischen Aviko-Konzern, einer der großen Vier in Sachen Fritten weltweit. Es ist die einzige Fabrik für Tiefkühl-Fritten im ganzen Freistaat, aber sie ist so leistungsfähig, dass sie allein alle bayerischen Pommes-Esser versorgen kann und noch mehr.

"Also, Bayern wäre für uns zu klein, bei 140.000 Tonnen Pommes, die wir hier in Rain produzieren. Also wir brauchen eigentlich Europa, dass wir den Pommes-Absatz wieder haben.“ Produktionsleiter Otto Wenninger

Das heißt auch: Lockerungen bei der Gastronomie in Bayern allein reichen nicht, um die Pommeskrise zu beenden. Fußballstadien und Volksfeste wären eigentlich auch wichtig. Und der Export, zum Beispiel nach Südosteuropa.

Problem für die Bauern

Bei Aviko herrscht Kurzarbeit, und das ist auch ein Problem für viele Bauern. Bis zu einem Viertel der in Bayern angebauten Kartoffeln werden inzwischen zu Pommes verarbeitet. An die 300 Bauern liefern nach Rain am Lech. Einer von ihnen ist Stefan Pabst aus Vierkirchen im Dachauer Land. Er hat extra in ein großes Kühllager investiert, damit seine Pommeskartoffeln bis in den Sommer hinein halten. Die Kühlung ist teuer, die Nachfrage bei null.

"Es weiß keiner, wie es weitergeht, das ist das Problem. Wir haben jetzt schon richtig Bauchweh, aber wenn ich sie nicht kühle, kann ich sie in zwei Wochen wegschmeißen, weil sie austreiben. Und jetzt halten wir es halt bis zum Schluss kühl und hoffen, dass wir das Ganze noch absetzen und vermarkten können." Kartoffelbauer Stefan Pabst

An Endverbraucher sind Pommeskartoffeln praktisch unverkäuflich. Denn sie sind extra groß, weiß und mehlig gezüchtet. Das mögen zwar Schnellrestaurants beim Frittieren – aber so gut wie niemand auf dem heimischen Esstisch. Manche Pommeskartoffeln gehen jetzt mit hohen Preisabschlägen in Stärkefabriken, andere später wahrscheinlich in den Futtertrog oder die Biogasanlage.

Speisekartoffeln dagegen sind heuer weggegangen wie warme Semmeln, erzählt Kartoffelbauer Pabst: "Als es im März richtig losgegangen ist mit Corona, da haben wir drei Wochen richtig Stress gehabt. Weil durch die Hamsterkäufe waren die Regale leer und wirklich alle Abpackbetriebe haben Tag und Nacht gearbeitet, dass sie die Ware noch hergebracht haben für den Lebensmitteleinzelhandel."

Seine Speisekartoffeln sind jetzt alle. Er hat heuer extra noch etwas mehr davon angebaut – aber Pommeskartoffeln sind auch wieder viele gepflanzt – als Corona kam, war es schon zu spät, um das noch zu ändern.