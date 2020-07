Wegen Corona: Pichelsteiner-Volksfest "to go" in Regen

Die Regener verzichten heuer coronabedingt auf ihr traditionsreiches Pichelsteinerfest, veranstalten aber zumindest ein Mini-Pichelsteinerfest "to go".

Schmankerl zum Mitnehmen

Im Innenhof der Brauerei Falter im Stadtzentrum sind Essenstände aufgebaut, an denen man die üblichen Pichelsteiner-Schmankerl kaufen kann, vom Brathendl bis zum Backfisch, von der Wurstsemmel bis zu Crepes, gebrannten Mandeln und Zuckerwatte. Auch das Pichelsteiner-Festbier gibt es zu kaufen, nicht in Maßkrügen, sondern im 6er-Flaschenpack zum Mitnehmen. Das Ganze wird als reiner Mitnahmebereich gestaltet. Man darf dort also nichts konsumieren, sondern muss das Gelände nach dem Einkaufen verlassen.

Strenges Hygienekonzept

Ein genauer Weg ist vom Parkplatz aus durch den Innenhof mit Ein-und Ausgang markiert. Es herrscht das Abstandsgebot und Maskenpflicht. Es wird auch keine Musik spielen. Das Pichelsteinerfest "to go" wird auch am Samstag, am Sonntag und am Montag nochmal über die Bühne gehen. Die Besonderheit am Montag: Wie sonst auch am traditionellen "Pichelsteiner-Montag" gibt es nur an diesem Tag den frischgekochten Pichelsteiner-Eintopf - diesmal eben zum Mitnehmen. Für die Senioren der Stadt wurde sogar Pichelsteiner in der Konservendose fabriziert und schon an sie verteilt.

Feuerwerk findet auch statt

Auf dem Fluss Regen kann man bis Montag die Wasserspiele und Illuminationen bewundern und am Montagabend (ab 22 Uhr) wird das traditionelle Abschluß-Feuerwerk den Regener Himmel bunt machen. Darauf wollte man ursprünglich verzichten. Aber dann gab es so viele Sponsoren, dass es nun doch stattfinden kann. Die sonst übliche bunte Gondelfahrt auf dem Wasser und der große Pichelsteiner-Festzug entfallen aber heuer ersatzlos.

Kleine Ablenkung in Corona-Zeiten

Für den Pichelsteiner-Präsidenten Walter Fritz ist das Mini-Pichelsteinerfest "to go" aber kein Ersatz für das Pichelsteiner-Volksfest, das heuer zum 146sten mal stattgefunden hätte. Aber es ist zumindest "eine kleine Ablenkung und wichtig für die Stimmung der Menschen, die wegen der dauernden Corona-Meldungen ohnehin nicht gut ist." Man hoffe, dass man zumindest im Juli 2021 wieder ein richtiges Volksfest veranstalten kann, aber wissen könne das momentan leider niemand.