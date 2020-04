Wegen Corona-Pandemie: Samba-Festival in Coburg abgesagt

Das Samba-Festival in Coburg ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Wie der Veranstalter am Donnerstag (09.04.) mitgeteilt hat, sei eine Veranstaltung mit mehr als 200.000 Besuchern derzeit unvorstellbar. Das Fest hätte vom 10.07.20 bis 12.07.20 stattfinden sollen. Im Sondervorverkauf erworbene Tickets sollen ihre Gültigkeit für das kommende Jahr behalten.

Samba-Festival muss zum ersten Mal pausieren

Da der Veranstalter ab jetzt viel Geld in die Vorbereitungen des Festivals hätte stecken müssen, sei eine Absage unvermeidbar gewesen. Das Samba-Festival muss seit seiner Gründung 1992 zum ersten Mal pausieren. Die Planungen für das Fest seien aufs nächste Jahr verschoben worden, heißt es in dem Schreiben weiter. Viele Künstler, die für dieses Jahr eingeladen waren, hätten bereits für nächstes Jahr zugesagt. Nach Angaben der Organisatoren ist die Veranstaltung das größte Samba-Festival außerhalb von Rio de Janeiro. Der ehemalige Fußballspieler Giovane Elber habe bei seinem Besuch gesagt, dass er sich hier fast wie zu Hause in Brasilien fühle.

