Wegen Corona: Nur vereinzelt Kündigungen an Oberpfälzer Kliniken

Die Zahl der Beschäftigten an den Oberpfälzer Kliniken ist seit Beginn der Corona-Pandemie größtenteils konstant geblieben. Das hat eine stichpunktartige Umfrage des BR ergeben. Trotzdem gibt es mancherorts vermehrt Kündigungen.

Personalmangel in der Intensivpflege an Kliniken Nordoberpfalz

Noch halten viele Pflegende durch - an den Kliniken Nordoberpfalz haben kaum Pflegekräfte aufgrund der belastenden Corona-Situation gekündigt, heißt es von den Kliniken Nordoberpfalz. Jedoch prägten Personalmangel und Stress den Alltag der Kolleginnen und Kollegen. Besonders in der Intensivpflege habe sich der Personalmangel in der Intensivpflege merklich verschärft.

Versetzungen am Caritas-Krankenhaus St. Josef

Auf den Intensivstationen ist die Belastung der Pflegenden besonders hoch. Aus diesem Grund sind am Caritas-Krankenhaus St. Josef in Regensburg einzelne Mitarbeitender auf andere Stationen versetzt worden. Wieder andere hätten um eine Reduzierung ihrer Arbeitszeit gebeten, heißt es. Eine größere Kündigungswelle bleibt nach Klinikangaben am St. Josef-Krankenhaus derweil aus.

Stabile Personalzahlen an Regensburger Kliniken

Ähnlich ist die Situation bei den zwei anderen großen Kliniken in Regensburg. Es sei kein direkter Zusammenhang zwischen Kündigungen und der Corona-Pandemie ersichtlich, heißt es vom Regensburger Uniklinikum. Und auch das Krankenhaus Barmherzige Brüder verzeichnet keine Zunahme bei den Kündigungen seit Pandemiebeginn.

Fünf Prozent Kündigungen wegen Corona an Sana-Kliniken

Anders die Lage an den Sana-Kliniken im Landkreis Cham: Seit Pandemiebeginn hätten dort weniger als fünf Prozent des Personals im medizinischen Bereich wegen Corona die Kündigung eingereicht. Die Sana-Kliniken beschäftigen rund 800 Mitarbeitende.