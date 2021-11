Wegen Corona: Nürnberger Hilfsorganisationen am Limit

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bayern nimmt weiter rasant zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Montag auf 525,7 gestiegen. Der Wert liegt damit so hoch wie nie zuvor. Die Zahlen belegen, was die Helferinnen und Helfer der Nürnberger Hilfsorganisationen derzeit täglich erleben.

Arbeiten am Limit

"Die Lage ist sehr dramatisch". So schildert Brigitte Lischka die aktuelle Lage des BRK in Nürnberg. Lischka ist Geschäftsführerin des BRK-Kreisverbands Nürnberg-Stadt.

"Unsere Leute gehen am Limit." Brigitte Lischka, Geschäftsführerin des BRK-Kreisverbands Nürnberg-Stadt

Lischka spricht dabei ausdrücklich auch für die anderen Nürnberger Hilfsorganisationen: die Johanniter, die Malteser, den Arbeiter-Samariter-Bund und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG.

Die organisatorisch äußerst aufwändigen Krankentransporte mit Corona-Infizierten würden immer mehr, begründet Lischka. Selbst bei Corona-Verdachtsfällen müssten die Helferinnen und Helfer in voller Schutzmontur arbeiten. Das sei sowohl körperlich als auch psychisch sehr anstrengend. Weil einige Krankenhäuser teils bereits an ihre Grenzen stoßen, müssten die Krankentransporte immer häufiger längere Wege in Kauf nehmen, um andere Kliniken anzufahren, so Lischka.

Impfen als gesellschaftliche Aufgabe – keine Privatsache

"Es wachsen auch die Ängste unserer Mitarbeitenden. Sie sorgen sich um ihre Gesundheit", so Brigitte Lischka. Ein Problem sei außerdem, so die Nürnberger BRK-Geschäftsführerin, dass sich die ohnehin dünne Personaldecke durch Corona und andere Krankheitsfälle weiter auszudünnen drohe. Mit Blick auf die Impfquote beziehungsweise eine mögliche Impfpflicht sagte Lischka:

"Ich glaube nicht mehr, dass das eine Privatsache ist. Es ist eine gesellschaftliche Sache. Wir leben hier zusammen und müssen gegenseitig Verantwortung übernehmen. Und da gehört das Impfen an erster Stelle mit dazu". Brigitte Lischka, Geschäftsführerin des BRK-Kreisverbands Nürnberg-Stadt