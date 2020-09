Wegen Corona: MVV-Tickets sollen teurer werden

Wer in München mit der Tram, dem Bus oder der U-Bahn unterwegs ist, muss wahrscheinlich bald tiefer in die Tasche greifen. Auch Fahrten mit der S-Bahn im Münchner Umland könnten demnächst teurer werden. Am Mittag will die Gesellschafterversammlung des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) über die geplante Preiserhöhung entscheiden.

Corona: Fahrgastzahlen massiv eingebrochen

Nach BR-Informationen dürften die Tickets durchschnittlich um rund drei Prozent teurer werden. Welche Tickets betroffen sind, wird heute bekanntgegeben.

Ein Grund für die Preiserhöhung ist die Corona-Krise: Die Zahl der Fahrgäste war im Frühjahr massiv eingebrochen. Auch heute noch sind weniger Menschen mit U-Bahn, Bus, Tram oder S-Bahn unterwegs als vor der Pandemie.

Erst vor Kurzem wurden Preise gesenkt

Zum Münchner Verkehrsverbund gehören neben der Landeshauptstadt auch die umliegenden Landkreise und die S-Bahn. In den Jahren vor der Krise wurden jeweils weit mehr als 700 Millionen Fahrgäste gezählt.

Erst Ende des vergangenen Jahres hatte der MVV die Preise im Zuge seiner Tarifreform für viele Kunden gesenkt.