Wegen Corona: Münchner Schäffler tanzen nun doch nicht

Sie wollten mit ihren Tänzen das baldige Ende der Corona-Pandemie einläuten. Jetzt macht ebenjene Pandemie den Münchner Schäfflern einen Strich durch die Rechnung. Wegen der strengen Corona-Auflagen haben sie ihre Auftritte nun abgesagt.

Schäffler wollten Hoffnung und Zuversicht verbreiten

Hoffnung und Zuversicht hätten die Münchner Schäffler mit ihren Tänzen gerne verbreitet. Erstmals haben sie das - zumindest der Legende nach - im Jahr 1517 getan, als sie auf den Straßen tanzten, um das Ende eines Pestausbruchs zu feiern und ihren Mitbürgern Mut zu machen. Damals waren sie die ersten, die sich wieder nach draußen getraut hatten.

Als die dritte Corona-Welle am Abklingen war, hatte der Verein in Abstimmung mit der Staatskanzlei beschlossen, vom 16. bis zum 19. September auf den großen Plätzen der Stadt die traditionellen Tänze aufzuführen. Eigentlich tanzen die Schäffler nur alle sieben Jahre. Der nächste reguläre Auftritt wäre also erst im Jahr 2026. Mehrere Schäfflergruppen in Oberbayern, etwa auch in Mühldorf, wollten zum Ende der Pandemie außer der Reihe tanzen.

Kulturveranstaltungen nur mit Kontaktdaten

Damals habe man gehofft, dass es keine vierte Welle geben werde, sagte ein Sprecher des Münchner Vereins. Jetzt muss die Truppe ihre schwarz-rot-grünen Gewänder tatsächlich im Schrank lassen, weil die Corona-Auflagen nicht erfüllbar seien, lautet die Begründung. Denn bei Kulturveranstaltungen müssten laut aktuellem Infektionsschutzgesetz Kontaktdaten aufgenommen werden. Dies sei bei einer Veranstaltung auf offener Straße nicht leistbar. Insgesamt 25 Auftritte waren in München geplant.