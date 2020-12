Wegen Corona: Massive Einbußen im unterfränkischen Einzelhandel

Ob mit einem Händlerprofil bei Amazon oder mit einem eigenen Webshop: Nur rund ein Drittel der unterfränkischen Einzelhändler verkaufen ihre Waren online. 80 Prozent haben inzwischen zumindest eine Homepage.

Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern sagt: "Viele Einzelhändler haben sich wegen Corona zum ersten Mal online aufgestellt. Sie haben geschaut, dass sie Lieferdienste einrichten, eine gut gemachte Website haben oder teilweise über Marketplaces verkaufen." Trotzdem lassen sich die massiven Einbußen im unterfränkischen Einzelhandel kaum abfedern.

Händler verlieren täglich 15 Millionen Euro Umsatz

Pro Tag verlieren die Einzelhändler in Unterfranken rund 15 Millionen Euro an Umsatz, weil sie wegen des Lockdowns geschlossen haben. Das ist ein Zehntel des bayernweiten Umsatzes, der täglich nicht generiert werden kann. In Unterfranken seien die Umsätze vor dem zweiten Lockdown zwischen 30 und 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken – allein, weil die Menschen grundsätzlich zurückhaltender geworden sind und weniger in den Innenstädten unterwegs waren.

Lockdown vermiest Weihnachtsgeschäft

Sowohl das Oster- als auch das Weihnachtsgeschäft wurde den Einzelhändlern durch die beiden Lockdowns vermiest. Dabei seien die Wochen vor Weihnachten und auch die Tage zwischen den Feiertagen für den Handel die "wichtigste und umsatzstärkste Zeit" des Jahres, sagt Volker Wedde, Bezirksgeschäftsführer des Handelsverbands Bayern. Dieser Umsatz wäre nun besonders wichtig gewesen, da nach dem "höchst problematischen" Corona-Jahr viele Geschäfte finanzielle Verluste hatten.

"Die größeren bayerischen Städte bekommen nochmal stärker zu spüren, dass Touristen, Veranstaltungen und Kunden aus dem Umland fehlen", so Ohlmann.Würzburg etwa gehört nach seinen Angaben neben Regensburg, Augsburg und München zu den Städten, die sich schon nach dem ersten Lockdown schlechter erholt hätten als andere.

Umsatz über das Internet hat zugenommen

Während der Umsatz in den Geschäften deutlich zurückgegangen ist, hat er laut Ohlmann über das Internet in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen: Er liegt bayernweit bei 300 Millionen Euro alleine in den Monaten November und Dezember – und damit deutlich über den Prognosen des Verbands von rund 230 Millionen. Gleichzeitig jedoch habe Amazon seinen Marktanteil um rund 40 Prozent erhöht, schätzt Ohlmann. Denn das Problem ist weiterhin: Die lokalen Händler sind weniger gut vernetzt und ihre Online-Shops noch in den Kinderschuhen.

Lokaler Online-Handel: Kunden sind gefragt

Dabei würden einer Umfrage des Bayerischen Handelsverbands zufolge die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger es bevorzugen, lokal online einzukaufen. Uta Wandera vom Handelsverband Bayern im Bezirk Unterfranken etwa glaubt, dass auch die Kunden gefragt seien, zu schauen, wer in der eigenen Stadt was anbiete und dann schlicht und einfach anzurufen, um sich das Produkt schicken zu lassen. In Würzburg etwa unterstützt der Handelsverband Bayern die Initiative "Wülivery", einen nachhaltigen Same-Day-Lieferservice fürs Stadtgebiet.

Hoffnung vieler Händler liegt auf Gutscheinen

Zum Ende des von Corona geprägten Jahres 2020 ruht die Hoffnung vieler Händler nun auf Gutscheinen. "Mindestens ein Drittel aller Weihnachtsgeschenke sind in diesem Jahr wohl Gutscheine oder Bargeld", sagt Wandera. Die Hoffnung sei groß, dass die Menschen möglichst bald wieder in die Geschäfte kommen, um das Geld und die Gutscheine gegen Waren einzutauschen.