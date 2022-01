Wegen Corona: Söder behält Kitzinger Schlappmaul-Orden weiterhin

Eigentlich verleiht die Kitzinger Karnevals-Gesellschaft den Schlappmaul-Orden jedes Jahr an einen neuen Preisträger. Doch weil die Corona-Situation weiter angespannt ist, hat der Verein die große Prunk-Sitzung Ende Februar abgesagt. Die Verleihung des Schlappmaul-Ordens an die Schauspielerin und Kabarettistin Luise Kinseher ist deshalb auf nächstes Jahr verschoben.

Söder behält Schlappmaul-Orden das dritte Jahr in Folge

Der bayerische Ministerpräsident behält den Orden damit ein weiteres Jahr. Söder sei damit der erste Preisträger in der Geschichte, der den Schlappmaul-Orden drei Jahre in Folge trage, so Gesellschafts-Präsident Rainer Müller. Söder hat ihn im Jahr 2020 bekommen – für "seine rhetorische Furchtlosigkeit und seine markigen Aussagen", so die Begründung.

Wegen Corona schon 2021 kein neuer Preisträger

Seit 1989 zeichnen die Kitzinger Narren Prominente aus, die durch "eine gar trefflich lockere Zunge und ein schlagkräftiges Wort" in Erscheinung treten. Durch die Corona-Pandemie hatte es 2021 schon keinen neuen Preisträger gegeben.

2022 nun sollte die Schauspielerin und Kabarettistin Luise Kinseher den Orden bekommen. Kinseher verstehe es, ihr Publikum mit Charme um den Finger zu wickeln und ab und zu ganz fest an der Nase zu packen, so hatten die Karnevalisten ihre Entscheidung im November begründet. Jetzt muss sich die "Mama Bavaria" noch bis 2023 gedulden. "Wir werden im nächsten Jahr keinen anderen Preisträger nehmen", so Präsident Müller. Die Verleihung an Kinseher ist nun für den 20. Februar 2023 geplant.

Die 52-Jährige aus Niederbayern ist Film- und Fernsehschauspielerin sowie Kabarettistin. Bekannt dürfte Kinseher vielen Menschen vor allem in der Rolle der "Mama Bavaria" beim Politiker-Derblecken auf dem Münchner Nockherberg sein.

Aiwanger, Gysi, Schuhbeck: Prominente Träger des Ordens

Den Schlappmaul-Orden trugen bisher unter anderem die Politiker Barbara Stamm (CSU), Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Gregor Gysi (Linke), Claudia Roth (Grüne) und Guido Westerwelle (FDP), aber auch Prominente wie Sternekoch Alfons Schuhbeck, Sportkommentator Marcel Reif und Komiker Michl Müller.